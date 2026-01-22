Koblenz gegen Phoenix Hagen Euphorie und Bundesligafeeling auf dem Oberwerth Lutz Klattenberg 22.01.2026, 10:48 Uhr

i Den Ball gebe ich nicht mehr her - die Koblenzer um Marko Bacak (am Ball) wollen mit vollem Einsatz ins Heimspiel am Sonntag gegen Tabellenführer Phoenix Hagen gehen. Jörg Niebergall

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A treffen die EPG Baskets Koblenz auf Spitzenreiter Phoenix Hagen. Nach einer Niederlage gegen Karlsruhe hoffen die Koblenzer auf ein Überraschungsergebnis vor heimischer Kulisse.

Mit zwei Siegen sind die EPG Baskets Koblenz euphorisch in das neue Jahr gestartet und arbeiteten sich damit sich in die Play-off-Ränge der 2. Basketball-Bundesliga Pro A vor. Zuletzt setzte es mit der Niederlage bei den Karlsruhe Lions allerdings wieder einen kleinen Dämpfer.







