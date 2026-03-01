Mit zwei Siegen am Wochenende gegen Bad Kreuznach und gegen Heidesheim hat der BBC Horchheim für eine Vorentscheidung im Meisterrennen der Oberliga gesorgt. Der Tabellenzweite TuS Treis-Karden gibt sich aber noch nicht geschlagen.
Lesezeit 1 Minute
Der TuS Treis-Karden hat sich mit einem Erfolg im vorletzten Heimspiel in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die Chancen auf die Meisterschaft zumindest gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Emir Colan setzte sich gegen den TuS Herrensohr mit 76:65 (37:32) durch, muss für Platz eins aber weiterhin auf zwei Patzer von Spitzenreiter BBC Horchheim (zwei Punkte mehr) hoffen und alle seine drei verbleibenden Partien siegreich gestalten.