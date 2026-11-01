In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A mussten die EPG Baskets Koblenz eine bittere 86:109-Niederlage gegen BG Göttingen hinnehmen. Trotz Jayden Collins' 21 Punkten bauten die Göttinger ihren Vorsprung im dritten Viertel entscheidend aus.
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So sollte die Trendumkehr bei den EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A nicht aussehen. Nach zuletzt schwachen Offensivleistungen legten die Rhein-Mosel-Städter bei der BG Göttingen zwar wieder mehr Punkte auf, aber zudem eine ungenügende Defensivleistung.