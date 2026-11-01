86:109 in Göttingen
Einige Totalaussetzer sorgen für Koblenzer Niederlage
18 Punkte gelangen dem Koblenzer Chase Johnson (am Ball, hier im Spiel gegen Gießen) in Göttingen, aber auch seine gute Offensiv
18 Punkte gelangen dem Koblenzer Chase Johnson (am Ball, hier im Spiel gegen Gießen) in Göttingen, aber auch seine gute Offensivleistung reichte nicht, hinten waren die Baskets zu schwach.
Wolfgang Heil

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A mussten die EPG Baskets Koblenz eine bittere 86:109-Niederlage gegen BG Göttingen hinnehmen. Trotz Jayden Collins' 21 Punkten bauten die Göttinger ihren Vorsprung im dritten Viertel entscheidend aus.

Lesezeit 2 Minuten
So sollte die Trendumkehr bei den EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A nicht aussehen. Nach zuletzt schwachen Offensivleistungen legten die Rhein-Mosel-Städter bei der BG Göttingen zwar wieder mehr Punkte auf, aber zudem eine ungenügende Defensivleistung.
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