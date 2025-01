Koblenzer erwarten Bayreuth Eine Art Finale für die Guardians Lutz Klattenberg 20.01.2025, 14:49 Uhr

i Augen zu und durch: Für die Guardians um Allin Blunt (am Ball) soll gegen Bayreuth ein Sieg her. Foto: Wolfgang Heil Wolfgang Heil

Die Basketballer der EPG Guardians Koblenz stehen in der 2. Bundesliga Pro A vor einem Schlüsselspiel: Gegen Bayreuth soll ein Sieg her, um im Abstiegskampf durchatmen zu können.

Vier Niederlagen in Serie in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A haben den Druck auf die EPG Guardians Koblenz erhöht. Und am Mittwochabend (19.30 Uhr) kommt mit dem BBC Bayreuth der direkte untere Tabellennachbar auf das Koblenzer Oberwerth. Erst vor 19 Tagen begegneten sich die Teams beim Hinspiel in Oberfranken.

