Neuzugang für die EPG Baskets Koblenz: Der Basketball-Zweitligist hat Jonas Niedermanner verpflichtet. Der 28-Jährige war zuletzt für Liga-Konkurrent Tigers Tübingen aktiv, wo er in der Vorsaison auf 27 Einsätze kam. Der 2,05-Meter große Niedermanner gilt als erfahrener und athletischer Flügelspieler, der sowohl auf der Small- als auch der Power-Forward-Position eingesetzt werden kann. Vor seinem Engagement in Tübingen stand er zwei Jahre beim ProA-Ligisten Kirchheim unter Vertrag.

Ein sportliches Highlight seiner Laufbahn war die Teilnahme an den Olympischen Jugendspielen 2014 im chinesischen Nanjing im 3x3-Wettbewerb. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Koblenz“, sagt Niedermanner in einer Mitteilung des Vereins. Baskets-Trainer Stephan Dohrn sagt: „Jonas stand vom ersten Tag an ganz oben auf meiner Liste. Er bringt viel Erfahrung und ein hohes Maß an Flexibilität mit, kann mehrere Positionen verteidigen und stellt sich immer in den Dienst des Teams.“