VfL-Luchse verlieren knapp Ein treffsicheres Trio ist zu wenig Tina Paare 17.03.2026, 20:43 Uhr

i Marvin Helmes-Stumpf (in Ballbesitz) stellt im letzten Heimspiel des VfL Bad Kreuznach seine Offensivqualitäten unter Beweis. Edgar Daudistel

Zehn Punkte fehlten in Rockenhausen zu einem Erfolg, neun im letzten Heimspiel der Saison: Der VfL Bad Kreuznach ist nicht wirklich weit weg, doch er schafft es nicht, sich mit dem dritten Saisonsieg zu belohnen.

Die Hoffnung, im letzten Heimspiel den Bock umstoßen zu können, erfüllte sich nicht. Auch gegen den TuS Herrensohr gingen die Basketballer des VfL Bad Kreuznach leer aus. Doch wie schon in der Vorwoche in Rockenhausen fehlte dem Oberliga-Schlusslicht nicht viel zum dritten Saisonsieg.







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