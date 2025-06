Basketball-Zweitligist EPG Guardians Koblenz hat einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen: Aleksa Kovacevic wird künftig für das ProA-Team von Trainer Stephan Dohrn aktiv sein, der 23-jährige Serbe kommt vom Mitteldeutschen BC aus Weißenfels an Deutsche Eck. Kovacevic gewann mit dem Bundesligisten in der abgelaufenen Saison den BBL-Pokal, zudem erreichte er mit dem Klub das Play-off-Viertelfinale der BBL. Kovacevic, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, ist Aufbauspieler (Point Guard), in Koblenz will er nun eine Führungsrolle im Team übernehmen.

„Er geht bei uns nun den logischen nächsten Schritt, wir werden alles daran setzen, dass er gemeinsam mit uns als Team an seinen Aufgaben wächst“, sagt Dohrn in einer Mitteilung des Vereins. Guardians-Spirtdirektor Thomas Klein ergänzt: „Mit Aleksa bekommen wir einen Vollblutbasketballer, der sein Herz auf dem Spielfeld lässt.“ Kovacevic wurde in Valjevo (Serbien) geboren und wechselte im Alter von 14 Jahren von seinem Heimatverein in das Nachwuchsprogramm des serbischen Spitzenklubs Partizan Belgrad. Seine erste Deutschland-Station hatte er in Crailsheim, wo er seit 2017 das Jugendprogramm durchlief.

Zuvor hatten die Guardians in Timothy Smith von ProB-Ligist Dragons Rhöndorf einen Flügelspieler (Small Forward) verpflichtet, den Trainer Dohrn aus gemeinsamen Zeiten bei seinem Ex-Klub gut kennt. Insgesamt umfasst der Kader nun neun Akteure, am Ende sollen es zwölf sein.