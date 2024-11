Auftakt gegen Tübingen Ein heftiges Programm für die Koblenzer Lutz Klattenberg 29.11.2024, 14:46 Uhr

i Im Heimspiel gegen Nürnberg (in Schwarz) zogen Allin Blunt (am Ball) und die Guardians Koblenz den Kürzeren, am Sonntag steht nun auf dem Oberwerth die Partie gegen Bundesligaabsteiger Tübingen an. Wolfgang Heil

Wenn der Bundesliga-Absteiger aus Tübingen am Sonntag auf dem Oberwerth gastiert, dann gibt es für die Koblenzer auch ein Wiedersehen mit Marvin Heckel.

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A steht den EPG Guardians Koblenz ein fordernder Monat Dezember bevor mit fünf Partien. Vier davon sind gegen Teams, die zurzeit auf einem Play-off-Rang stehen, also unter den ersten acht in der Tabelle platziert sind.

