Die EPG Guardians Koblenz haben den nächsten Neuzugang für die anstehende Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ProA unter Vertrag genommen: Marko Bacak kommt von Rasta Vechta II ans Deutsche Eck, der 2,10 Meter große Center soll zusammen mit Alexander Möller ein wirkungsvolles Duo unter den Körben bilden. Der 29-jährige Bacak bringt reichlich Erfahrung aus der ProA und aus 52 Partien in der Bundesliga (BBL) mit nach Koblenz. „Mit Marko schließt sich uns ein extrem erfahrener deutscher „Big Man“ an, der sowohl mit Gesicht zum Korb als auch unter dem Korb gefährlich ist. Wir wollten ihn unbedingt bei uns haben, weil wir seine Vielseitigkeit und Erfahrung als sehr wertvoll für das Team einschätzen“, sagt Guardians-Trainer Stephan Dohrn in einer Mitteilung des Vereins.

Karriere-Start in Berlin

Bacak, geboren in Berlin, kam über Alba Berlin II nach Oldenburg, wo er sich für das Erstliga-Team empfahl und zwischen 2016 und 2019 in der BBL aktiv war. Über Schwenningen, Leverkusen, Artland, Trier und Vechta II führt ihn nun sein Weg nach Koblenz. In der vergangenen Spielzeit gelang ihm gegen die Guardians mit 20 Punkten und vier Rebounds sein Saisonbestwert. „Meine Familie und ich freuen uns sehr darauf, in den kommenden zwei Jahren in Koblenz zu leben und zu spielen“, sagt Bacak, der mit seinen 114 Kilogramm für die nötige physische Präsenz unter den Körben sorgen soll.

„Er bringt auch die nötige Erfahrung mit, um unser neu formiertes Team mit anzuführen.“

Guardians-Sportdirektor Thomas Klein über Marko Bacak

Ebenso wie Dohrn freut sich auch Gurdians-Geschäftsführer Thomas Klein über den Neuzugang: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass Marko sich trotz anderer lukrativer Angebote für die nächsten zwei Jahre für Koblenz entschieden hat. Er bringt auch die nötige Erfahrung mit, um unser neu formiertes Team mit anzuführen. Mit zwei großen, erfahrenen deutschen Spielern auf der Centerposition sind wir in diesem Bereich bereits sehr gut aufgestellt.“