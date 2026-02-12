Baskets verlieren gegen Bochum
Ein Basketball-Krimi ohne Happy End für Koblenz
Tim Smith (vorn) war einer der treffsichersten Spieler der Koblenzer Baskets gegen Bochum, doch am Ende reichten auch seine 20 Punkte nicht aus, die Koblenzer verloren nach Verlängerung mit 88:89.
Wolfgang Heil

Basketball-Krimi in der Pro A: Koblenz unterliegt Bochum 88:89 nach Verlängerung. Calvin Wishart glänzt, doch am Ende entscheiden Sekunden. Wie wirkt sich das auf die Play-off-Träume aus?

Nein, es waren sicher keine Momente für die Ewigkeit. Es ging ja nur um Sport, ein Spiel mithin. Aber es waren Momente, die in der Historie der EPG Baskets Koblenz noch lange nachhallen werden. Für ein vollendetes Drama lieferte die 88:89 (84:84, 35:39) -Niederlage gegen die VfL SparkassenStars Bochum in der 2.

