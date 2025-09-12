Die Basketballer des TuS Treis-Karden sind zurück in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Ungeschlagen pflügten die Moselaner durch die Landesliga Rheinland und behoben damit den „Betriebsunfall Abstieg“ innerhalb eines Jahres. Am Samstag (18 Uhr) geht es mit dem Gastspiel beim TV Illingen los.

Mit Trainer Emir Colan, viel Erfahrung und dem Treiser Hexenkessel im Rücken will sich der TuS nun wieder in der Oberliga etablieren. „Und mehr nicht“, macht Colan schnell deutlich: „Wir müssen kleine Schritte gehen und der Ligaverbleib steht nun im Vordergrund. Auch wenn uns da andere schon wieder eine größere Rolle zuschreiben wollen.“

i Dylan West ist die neue Attraktion beim Oberliga-Rückkehrer TuS Treis-Karden. Der 23-jährige US-Amerikaner spielte zuletzt in der bosnischen 1. Liga. Instagram TuS Treis-Karden

Denn die Treiser ließen ligaweit aufhorchen, verpflichtete der TuS mit dem US-Amerikaner Dylan West einen Profi. Der 23-Jährige absolvierte seine erste Profisaison nach dem College in der bosnischen Liga bei Gradina Tesanj, legte dort starke Werte auf. Colan erklärt die Hintergründe des Transfers: „Es war ursprünglich nicht unser Plan, einen Profispieler zu verpflichten. Leider aber haben sich zwei potenzielle Zugänge dann doch gegen uns entschieden und wir mussten unter den Körben unbedingt noch etwas tun. Das erfordert diese Liga einfach.“ Auf West kam der gebürtige Bosnier Colan dann durch gute Kontakte in die Heimat: „Er wurde mir empfohlen. Wir haben uns dann an das Management gewandt und recht schnell Einigkeit erzielt.“

Doch der Transfer birgt auch noch Ungewisses. Erst am Samstag wird West in Deutschland landen, dann unmittelbar zum ersten Spiel des TuS um 18 Uhr beim TV Illingen zur Mannschaft stoßen. „Natürlich ist das nicht ideal und unsere Vorbereitung nehmen wir daher auch noch mit in die Saison. Als Mannschaft müssen wir ihn nun integrieren, sehen wie wir gegenseitig unsere Stärken betonen. Auch muss sich Dylan natürlich hier wohl fühlen. Er kommt ursprünglich aus Chicago, war in Bosnien in einer mittelgroßen Stadt und hier bei uns natürlich auf dem Dorf. Das ist ja auch nicht immer so leicht“, beschreibt Colan. So schön gelegen Treis-Karden an der Mosel auch ist, Colan weiß um den Standortnachteil: „Es ist für uns sehr schwer, Spieler hier her zu bekommen. Studenten zieht es ja eher nach Koblenz oder Trier. Wir müssen auch auf den eigenen Nachwuchs setzen und wollen und fördern das auch. Es gibt aktuell aber einfach weniger Spieler aus der eigenen Jugend als noch zu unseren Hochzeiten in der Regionalliga.“

Biller kehrt aus Koblenz zurück, Harkusha kommt aus Rhöndorf

Zwei weitere Zugänge konnte der TuS aber noch hinzugewinnen. Flügelspieler Alexander Biller ist ein Rückkehrer aus Koblenz, pausierte zuletzt aufgrund von Knieproblemen. Guard Ivan Harkusha kommt von den Dragons Rhöndorf II, hat ebenfalls bereits Oberligaerfahrung. „Beide Jungs werden uns sehr gut ergänzen“, ist sich Colan sicher. Was die Oberliga dann mit sich bringt, darüber ist Colan sich noch nicht so recht im Klaren: „Viele Teams und deren Veränderungen kennen wir noch nicht. Wir setzen natürlich auf unsere Heimstärke und wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“ Nach dem Gastspiel im Saarland steht für Treis-Karden am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr das erste Heimspiel gegen die TVG Baskets Trier an.

Spielplan TuS Treis-Karden Hinrunde

Sa., 13. September, 18 Uhr TV Illingen (A)

So., 21. September, 17.30 Uhr TVG Baskets Trier (H)

Sa., 27. September, 16.30 Uhr TSG Heidesheim (A)

So., 5. Oktober, 17.30 Uhr BBC Horchheim (H)

So., 12. Oktober, 17.30 Uhr BBV Saarbrücken (H)

Sa., 1. November, 20 Uhr VfL Bad Kreuznach (A)

So., 9. November, 17.30 Uhr BBC Rockenhausen (H)

So., 16. November, 16 Uhr TuS Herrensohr (A)

So., 23. November, 17.30 Uhr VT Zweibrücken (H)

Sa., 29. November, 18.30 Uhr Eintracht Lambsheim (A)

So., 7. Dezember, 17.30 Uhr MJC Trier (H)