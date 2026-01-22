Ausgerechnet beim Heimspiel gegen den Tabellenführer können die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach nicht in Bestbesetzung antreten.
Die Kaiserslautern Thunderbolts liefern sich an der Tabellenspitze ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der DJK Nieder-Olm II. Ausrutscher dürfen sie sich nicht erlauben, wenn sie auch am Ende der Landesliga-Saison vorne stehen wollen. Auf die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach wartet somit am Samstag um 16 Uhr eine knifflige Aufgabe in der MaLuKi-Halle.