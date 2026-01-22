Heimspiel für Lady-Luchse Duell mit Spitzenreiter: Voraussetzungen nicht optimal Tina Paare 22.01.2026, 21:39 Uhr

i Symbolbild Castor Klaus neu. Klaus Castor

Ausgerechnet beim Heimspiel gegen den Tabellenführer können die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach nicht in Bestbesetzung antreten.

Die Kaiserslautern Thunderbolts liefern sich an der Tabellenspitze ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der DJK Nieder-Olm II. Ausrutscher dürfen sie sich nicht erlauben, wenn sie auch am Ende der Landesliga-Saison vorne stehen wollen. Auf die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach wartet somit am Samstag um 16 Uhr eine knifflige Aufgabe in der MaLuKi-Halle.







