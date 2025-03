Vorn hui, hinten pfui – so kann der Auftritt der Koblenzer Guardians in Münster bezeichnet werden. Denn zwar machte Koblenz 93 Punkte, aber der Gegner eben noch einige mehr.

Die 93 erzielten Punkte der EPG Guardians Koblenz beim Auswärtsspiel in Münster waren Saisonbestwert der Rhein-Mosel-Städter in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Die 112 durch die Uni Baskets Münster kassierten Zähler allerdings auch schlechtester Wert der Saison für die Guardians. Die 93:112 (48:50)-Niederlage war am Ende die dritte Niederlage unter Coach Venelin Berov, durch die es im Tabellenkeller noch ein wenig enger wird.

Denn die Giants Düsseldorf konnten nach Siegen gleichziehen und haben den besseren direkten Vergleich auf ihrer Seite. Da Düsseldorf allerdings schon ein Spiel mehr absolviert hat, steht Koblenz in der Tabelle noch vor den Giants. Mit dem Nachholspiel der Koblenzer gegen Phoenix Hagen wird das Tabellenbild am Mittwoch (20 Uhr) wieder geradegerückt.

Guardians in der Anfangsphase defensiv nicht präsent genug

Beim Spiel auf dem Münsteraner Berg Fidel hätten die Koblenzer durch Leon Friederici mit dem letzten Wurf vor der Pause die Halbzeitführung übernehmen können. Vom Ergebnis her schien es also aussichtsreich. Doch Berov sah in der Frühphase der Partie bereits die spätere Niederlage begründet. „Wir waren in der Anfangsphase defensiv nicht präsent genug. Das Rebounding hat quasi nicht stattgefunden. Damit haben wir Münster früh das gegeben, was sie brauchen, um heißzulaufen. Mehrere Spieler haben ihren Rhythmus gefunden und später konnten wir den nicht mehr unterbinden“, erklärte Berov.

Zunächst war es vornehmlich der Münsteraner Stefan Weß, der punktete. Als Berov beim 2:10 nach drei Minuten zur Auszeit rief, hatt Weß bereits sieben Zähler erzielt und ließ kurz nach danach fünf weitere Punkte folgen. Die Koblenzer bissen sich danach ins Spiel, trafen vornehmlich durch Ty Cockfied und Friederici und hielten den Anschluss.

2800 Zuschauer sehen Offensiv-Spektakel

Beide Seiten überzeugten in der Folge nicht mit defensiver Konsequenz, offensiv ging es aber flott und für die 2800 Zuschauer durchaus unterhaltsam vonstatten. Die Koblenzer hielten mit, trafen ihre Würfe im zweiten Spielabschnitt gut und hatten, wie erwähnt, sogar die Chance, die erste Hälfte für sich zu entscheiden.

Nach dem Kabinengang nahm Münster den offensiven Rhythmus sofort wieder auf. Ganze 34 Zähler brachten die Gastgeber im dritten Viertel auf die Anzeigetafel – Koblenz musste mehr und mehr abreißen lassen. „Es war dann schwer zu verteidigen für uns. Münster kam am Ende auf 15 Dreier, sieben Spieler haben zweistellig gepunktet. Um in der Pro A ein Spiel zu gewinnen, muss man den Gegner auch mehrmals nacheinander defensiv stoppen. Das ist uns im Spielverlauf eigentlich nie gelungen“, meinte Berov.

„Natürlich mache ich mir Gedanken, was ich schnellstmöglich verbessern muss. Und klar ist, dass wir vor allem an unserer Defensivarbeit arbeiten müssen.“

Der Koblenzer Trainer Venelin Berov

Den zweistelligen Rückstand vermochten die Guardians im Schlussviertel nicht mehr zu verkürzen. „Trotz der Niederlage sind wir weiter zuversichtlich und sehen uns auf dem richtigen Weg. Natürlich mache ich mir Gedanken, was ich schnellstmöglich verbessern muss. Und klar ist, dass wir vor allem an unserer Defensivarbeit arbeiten müssen“, sagte Berov.

Guardians Koblenz: Cockfield (13), Bradley (7), Bouzidi (19), Hanzalek (5), Friederici (20), Johnson (8), Ade-Eri, Draper, Böhm (14), Stevens (2), Lee (5), Bensmann.