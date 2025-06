Was haben die U-14-Basketballer der „Titans“ des TV Oberstein für eine tolle Saison gespielt. Nach einem holprigen Start in der Bezirksklasse mit nur zwei Siegen aus den ersten fünf Spielen sah es zunächst nicht nach einer Erfolgsgeschichte aus. Die Mannschaft startete auf Tabellenplatz acht in die Saison und musste sich erst finden – kein Wunder, denn mit vier neuen Spielern und veränderten Spielregeln stand das Team vor einer echten Herausforderung.

Doch dann kam die Wende: Mit viel Engagement und Teamgeist schweißten Cheftrainer Tim Ryan und der neue Co-Trainer Stephan Schmider die jungen Spieler zu einer Einheit zusammen. Und das zahlte sich aus: Es folgte eine beeindruckende Siegesserie von sieben Spielen in Folge – ein neuer Teamrekord.

Sensationeller Heimsieg gegen Bitburg

Der absolute Höhepunkt: der 132:15-Kantersieg gegen TG Konz 2 – ein Spiel, das nicht nur die Anzeigetafel zum Glühen brachte, sondern auch das Selbstvertrauen der Mannschaft in neue Höhen katapultierte. Am Ende der Vorrunde belohnte sich das Team mit dem dritten Tabellenplatz und zog souverän in die Meisterschaftsrunde ein.

Auch dort zeigten die Jungs Kampfgeist, obwohl sie während der Runde gleich vier Spieler verloren und fortan mit nur acht Spielern antreten mussten. Trotz der personellen Engpässe gelang es dem Team, drei von fünf Spielen zu gewinnen – darunter war ein fast sensationeller Heimsieg gegen den bis dahin stärksten Gegner, den TV Bitburg.

Am Ende springt Platz drei heraus

Ein kleiner Wermutstropfen blieb: Ein Spiel musste aufgrund eines Terminkonflikts gestrichen werden, was den „kleinen Titans“ die Chance auf eine noch bessere Platzierung nahm. Obwohl sie den betreffenden Gegner bereits zweimal besiegen konnten, mussten sich die Obersteiner am Ende mit dem dritten Platz zufriedengeben – doch die Leistung war alles andere als durchschnittlich.

Insgesamt erzielte das Team in der Saison beachtliche 1126 Punkte – ein weiterer Beleg für die beeindruckende Offensivleistung der Obersteiner Titans. Trainer Tim Ryan und Co-Trainer Stephan Schmider zeigten sich am Saisonende sichtlich stolz: „Was die Jungs aus dieser Saison gemacht haben, ist wirklich bemerkenswert. Aus einer neuformierten Mannschaft ist ein eingeschworenes Team geworden – auf und neben dem Platz“, sagten die Coaches unisono.

Hinter dem Erfolg auf dem Feld stand auch ein starkes Team abseits des Courts. Eine engagierte Elterngemeinschaft unterstützte die Mannschaft nicht nur lautstark auf den Tribünen, sondern sorgte auch finanziell dafür, dass es an nichts fehlte. Dank ihrer Hilfe konnten die Jungs mit neuen Trainingsanzügen und wichtigem Equipment ausgestattet werden – eine Investition, die sich sichtbar ausgezahlt hat. Die Saison der U14 des TVO ist der beste Beweis dafür, dass Teamgeist, Zusammenhalt und Leidenschaft mehr zählen als ein perfekter Start.