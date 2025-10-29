VfL Bad Kreuznach hält gut mit Die Dreier fallen, bis der Gegner die Abwehr anpasst 29.10.2025, 12:29 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Brocreative

Der Spielplan macht es den Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach nicht leicht, im Rhythmus zu bleiben. Nach einer längeren Pause sind sie zweimal gefordert, bevor wieder drei spielfreie Wochen anstehen.

Ihr primäres Ziel haben die Landesliga-Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach erreicht. Sie wollten nach vierwöchiger Pause wieder in den Wettkampfmodus finden. Spielerisch hielten sie gegen den ASC Theresianum Mainz III auch ordentlich mit, die Punkte entführte aber der Gegner, der sich in der MaLuKi-Halle mit 68:49 (33:29) behauptete.







Artikel teilen

Artikel teilen