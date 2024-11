Basketball: Koblenzer Jubel über 71:67 - Vertrag mit Pluskota aufgelöst Dezimierte Guardians feiern ganz besonderen Sieg – Vertrag mit Pluskota aufgelöst Lutz Klattenberg 27.10.2024, 10:24 Uhr

i David Böhm (am Ball) war gegen Karlsruhe mit 15 Punkten erfolgreichster Koblenzer Werfer, fällt aber möglicherweise in den kommenden Wochen mit einem Nasenbeinbruch aus. Foto: Wolfgang Heil Wolfgang Heil

Koblenz. Es war schon ein bemerkenswerter Abend vor 1239 Zuschauern in der CGM Arena auf dem Oberwerth. Ein Abend, der für die EPG Guardians Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A richtungweisend sein soll.

Vor allem in Sachen Teamidentität und Mentalität, vielleicht auch hinsichtlich der Synergie zwischen Zuschauern und der Mannschaft. Beim 71:67 (26:29) der Koblenzer über die Karlsruhe Lions, bei dem beide Seiten spielerisch einiges schuldig blieben, war die Arena so stimmungsvoll wie zuvor noch nicht in dieser Saison.

