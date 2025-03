Der TuS Treis-Karden will den 18. Sieg im 18. Spiel

Letztes Landesliga-Spiel für Meister TuS Treis-Karden: Am Samstagabend geht es zum Saisonausklang gegen die BSG Rübenach/Urbar. Der 18. Sieg im 18. Spiel soll es werden zur Feier des Abends.

Noch ein Spiel, dann ist die Basketball-Landesliga Geschichte für den TuS Treis-Karden, die Moselaner kehren nach einer Saison in die Oberliga zurück. Dass es mit dem 18. Sieg im 18. Spiel in die Oberliga zurück geht, daran zweifelt kaum jemand vor dem Heimspiel am Samstag um 19 Uhr gegen den Tabellensiebten BSG Rübenach/Urbar.

Treis-Kardens Trainer Emir Colan will natürlich gewinnen, das will er immer, er nimmt die hohen Siege aber nicht als normal hin, sondern lobt sein Team und dessen Entwicklung: „Man muss erst mal 120 Punkte machen.“ Im Hinspiel waren es 97 bei der BSG, die ihrerseits nur 59 erzielte.

Alle Spieler sind noch mal an Bord

Wie es am Samstag ausgehen wird, ist abzuwarten, was aber fest steht: Der TuS will und wird noch einmal einen schönen Abend mit seinen Fans verbringen. Ein Grillabend ist geplant, eine Ehrung des Verbands dürfte auch über die Bühne gehen. Colan vermeldet: „Alle Spieler sind dabei und kommen auch zum Einsatz.“ Danach beginnen die Planungen für die kommende Runde.