96:70 in Bad Kreuznach Der TuS Treis-Karden landet den ersten Saisonsieg Michael Bongard 26.09.2026, 22:50 Uhr

i Alex Woytewicz (in Schwarz) war zufrieden mit dem Auftritt seines TuS Treis-Karden beim klaren 96:70-Sieg in Bad Kreuznach. Sascha Berkele

96:70 beim VfL Bad Kreuznach – der TuS Treis-Karden hat in der Oberliga ohne große Probleme den ersten Sieg in dieser Runde gefeiert.

Am dritten Spieltag der Basketball-Oberliga hat der TuS Treis-Karden seinen ersten Sieg eingefahren. Die Moselaner gewannen mit 96:70 (45:33) beim Schlusslicht VfL Bad Kreuznach und verbesserten sich mit nun zwei Punkten (nach den Auftaktniederlagen in Illingen und gegen die TVG Baskets Trier) auf den sechsten Tabellenrang in der elfköpfigen Liga.







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