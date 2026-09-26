96:70 beim VfL Bad Kreuznach – der TuS Treis-Karden hat in der Oberliga ohne große Probleme den ersten Sieg in dieser Runde gefeiert.
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Am dritten Spieltag der Basketball-Oberliga hat der TuS Treis-Karden seinen ersten Sieg eingefahren. Die Moselaner gewannen mit 96:70 (45:33) beim Schlusslicht VfL Bad Kreuznach und verbesserten sich mit nun zwei Punkten (nach den Auftaktniederlagen in Illingen und gegen die TVG Baskets Trier) auf den sechsten Tabellenrang in der elfköpfigen Liga.