107:41 gegen Zweibrücken Der TuS Treis-Karden demontiert völlig hilflose Gäste Lutz Klattenberg 22.11.2026, 20:38 Uhr

i Felix Dauns (links) und sein TuS Treis-Karden ließen sich von der VT Zweibrücken nur in dieser Szene in Schieflage bringen. Treis-Karden überrollte die Gäste förmlich mit 107:41, Dauns gelangen 41 Punkte. Sascha Berkele

Was für ein Ergebnis für den TuS Treis-Karden: Die Moselaner demontierten völlig hilflose Gäste der VT Zweibrücken mit 107:41. Der Blick geht nach oben beim TuS vor dem „heißen“ Dezember.

Dieser Erfolg des TuS Treis-Karden hatte es in sich: In der heimischen Konrad-Adenauer-Sporthalle demontierten die Moselaner die VT Zweibrücken förmlich und siegte am Ende mit 107:41 (62:17). Ein Halbzeitstand, der eher einem Jugendspiel glich als einer Partie der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.







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