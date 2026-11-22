Was für ein Ergebnis für den TuS Treis-Karden: Die Moselaner demontierten völlig hilflose Gäste der VT Zweibrücken mit 107:41. Der Blick geht nach oben beim TuS vor dem „heißen“ Dezember.
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Dieser Erfolg des TuS Treis-Karden hatte es in sich: In der heimischen Konrad-Adenauer-Sporthalle demontierten die Moselaner die VT Zweibrücken förmlich und siegte am Ende mit 107:41 (62:17). Ein Halbzeitstand, der eher einem Jugendspiel glich als einer Partie der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.