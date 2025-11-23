Siebter Sieg in Serie Der TuS Treis-Karden deklassiert die VT Zweibrücken Lutz Klattenberg 23.11.2025, 20:53 Uhr

i Felix Dauns zieht zum Korb und macht zwei seiner acht Punkte für den TuS Treis-Karden beim überragenden 104:53-Heimsieg gegen hilflose Zweibrückener. Sascha Berkele

Nun sieben auf einen Streich: Der Aufsteiger TuS Treis-Karden setzt seine fulminante Siegesserie mit einem 104:53-Kantersieg gegen die VT Zweibrücken fort – und klettert auf Platz drei in der Basketball-Oberliga.

Dieser Sieg des TuS Treis-Karden beeindruckt auch die Konkurrenz. Mit 104:53 (53:29) deklassierten die Moselaner im Heimspiel vor rund 250 Zuschauern die VT Zweibrücken. Durch den siebten Erfolg im neunten Spiel der Saison verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Emir Colan auf den dritten Platz der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, ist nun punktgleich mit der MJC Trier, hat aber das bessere Korbverhältnis.







Artikel teilen

Artikel teilen