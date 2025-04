Der weite Weg an den Bodensee soll nicht umsonst sein: Ein Ticket für die DM haben die Ü35-Basketballer des VfL Bad Kreuznach am Samstag im Visier, wenn beim TV Konstanz die südwestdeutsche Meisterschaft ausgetragen wird. Ein zusätzlicher Ansporn dürfte das Heimturnier vor Jahresfrist in Bad Kreuznach sein, bei dem die VfLer denkbar knapp die DM-Teilnahme verpassten.

„Das Ziel ist die DM im Mai“, sagt Sven Koller und schiebt hinterher: „Wir sind gut besetzt und müssen uns nicht verstecken.“ Der Basketball-Abteilungsleiter des VfL reist mit nach Konstanz, um seine Teamkameraden zu unterstützen, wird verletzungsbedingt aber nicht auflaufen können. Ausfallen wird zudem Topscorer Stephan Beck, der mit seinen Schülern auf Klassenfahrt ist.

Rheinland-Pfalz/Saar-Meister ist trotz Ausfällen gut besetzt

Große Hoffnungen ruhen auf Simon Möller. „Er ist in einer super Performance und ist dann auch unser Schlüsselspieler. Benny Dunlap ist ebenfalls in guter Form“, weiß Koller und hofft, dass die VfLer gut zusammenspielen werden. An der Seitenlinie setzt das Team, das zum vierten Mal in Folge die Rheinland-Pfalz/Saar-Meisterschaft gewann, auf einen erfahrenen Trainer. Goswin Stumm übernimmt das Coaching.

Die Kontrahenten der Bad Kreuznacher sind der TV Langen und – wie schon im Vorjahr – der gastgebende TV Konstanz. Die beiden bestreiten das Auftaktmatch um 11.30 Uhr. Im Anschluss (13.30 Uhr) müssen die Langener gegen den VfL ran. „Wir müssen in unserem ersten Spiel Vollgas geben, dann haben wir eine ganz gute Chance, weil Langen ja zuvor schon im Einsatz war“, gibt Koller die Marschroute vor. Zum Abschluss um 15.30 Uhr gegen die Gastgeber sind dann die VfLer diejenigen, die ohne große Verschnaufpause direkt wieder auf Punktejagd gehen müssen.

Während die Bad Kreuznacher Routiniers auf großer Tour sind, freut sich die U12 am Sonntag zu Hause auf das letzte Turnier der Saison. Ab 10 Uhr geht es für den Nachwuchs in der MaLuKi-Halle auf zwei Spielfeldern zur Sache.