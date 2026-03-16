Lady-Luchse kämpfen vergeblich Der Knackpunkt-Moment an der Freiwurflinie Tina Paare 16.03.2026, 22:06 Uhr

i Symbolbild dpa

Die gute Leistung, die die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach im Duell mit dem Tabellenzweiten abriefen, wurde nicht belohnt. Und so bleibt es im Kampf gegen den Abstieg spannend bis zum Schluss.

Zu einem Erfolgserlebnis reichte es im letzten Heimspiel zwar nicht, doch die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach warfen alles in die Waagschale und boten der DJK Nieder-Olm II ordentlich Paroli. Allerdings bleibt die Tabellensituation durch die 54:61 (25:34)-Niederlage angespannt: Der VfL muss zum Abschluss beim TV Oppenheim unbedingt punkten, um das Landesliga-Schlusslicht auf Abstand zu halten.







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