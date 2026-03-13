Vorletzter Spieltag in der Basketball-Oberliga, letztes Heimspiel für den TuS Treis-Karden, der mit einem Sieg gegen Lambsheim Tabellenplatz zwei verteidigen will vor dem Saisonfinale in einer Woche bei MJC Trier.
Der TuS Treis-Karden empfängt zum letzten Heimspiel der Saison am Samstag (17 Uhr) in der Konrad-Adenauer-Sporthalle, dem „Treiser Hexenkessel“, die abstiegsgefährdete Eintracht Lambsheim. Für die Moselaner ist die Meisterschaft seit dem vergangenen Wochenende außer Reichweite, die Vizemeisterschaft kann es aber noch werden.