Gegen Eintracht Lambsheim
Das letzte Heimspiel für den TuS Treis-Karden
Letztes Heimspiel für den TuS Treis-Karden in dieser Oberliga-Saison: Der Tabellenzweite um Topscorer Zeljko Novak (am Ball) empfängt im "Treiser Hexenkessel" den Abstiegskandidaten Eintracht Lambsheim.
Sascha Berkele

Vorletzter Spieltag in der Basketball-Oberliga, letztes Heimspiel für den TuS Treis-Karden, der mit einem Sieg gegen Lambsheim Tabellenplatz zwei verteidigen will vor dem Saisonfinale in einer Woche bei MJC Trier.

Der TuS Treis-Karden empfängt zum letzten Heimspiel der Saison am Samstag (17 Uhr) in der Konrad-Adenauer-Sporthalle, dem „Treiser Hexenkessel“, die abstiegsgefährdete Eintracht Lambsheim. Für die Moselaner ist die Meisterschaft seit dem vergangenen Wochenende außer Reichweite, die Vizemeisterschaft kann es aber noch werden.

