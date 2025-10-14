Baskets halten beim 73:84 mit Crailsheims „Zauberer“ siegen in Koblenz ohne Magie Klaus Reimann 14.10.2025, 11:30 Uhr

i "Juniors" unter sich im Zweitliga-Zweikampf: Der Koblenzer Tim Smith junior (in Weiß) und Crailsheims T.J. Madlock junior rangeln sich um den Ball, am Ende hatte Crailsheims neuer Guard mit seinem Team in Koblenz die Oberhand und gewann mit 84:73. Smith steuerte zwölf Punkte für die Baskets bei, Madlock zehn für die Merlins. Wolfgang Heil

Es sollte der erste Heimsieg her, es wurde aber nichts daraus für den Zweitligisten EPG Baskets Koblenz. Trotz eines manierlichen Auftritts waren die Merlins aus Crailsheim am Ende zu stark.

Das Auftaktprogramm der EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga ProA hat es in sich: Gestartet mit einer Niederlage gegen Bundesliga-Absteiger BG Göttingen drehten die Koblenzer in Spiel zwei beim 107:89 in Bayreuth mächtig auf – und jetzt sollte gegen die Harko Merlins Crailsheim auch der erste Heimsieg her.







