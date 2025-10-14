Es sollte der erste Heimsieg her, es wurde aber nichts daraus für den Zweitligisten EPG Baskets Koblenz. Trotz eines manierlichen Auftritts waren die Merlins aus Crailsheim am Ende zu stark.
Das Auftaktprogramm der EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga ProA hat es in sich: Gestartet mit einer Niederlage gegen Bundesliga-Absteiger BG Göttingen drehten die Koblenzer in Spiel zwei beim 107:89 in Bayreuth mächtig auf – und jetzt sollte gegen die Harko Merlins Crailsheim auch der erste Heimsieg her.