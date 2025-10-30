Vor der Herbstpause ist der TuS Treis-Karden (drei Siege in Folge) in der Oberliga in Top-Form gewesen, hält die Siegesserie auch nach drei Wochen ohne Spiel am Samstag in Bad Kreuznach?
Nach dreiwöchiger Herbstpause steht dem TuS Treis-Karden bis zum Weihnachtsfest ein straffes Programm in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bevor. Acht Partien in acht Wochen stehen an, beginnend mit dem Auswärtsspiel am Samstag (20 Uhr) beim Drittletzten VfL Bad Kreuznach (erst ein Sieg).