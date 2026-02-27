Gegen TuS Herrensohr Coach Colan hadert, aber keine „Generalkritik“ Lutz Klattenberg 27.02.2026, 09:54 Uhr

i Vorletztes Heimspiel in dieser Saison im "Treiser Hexenkessel": Der Tabellenzweite TuS um Ivan Harkusha (links) und Lukas Bleser (rechts) begrüßt am Sonntag um 17.30 Uhr den Siebten TuS Herrensohr aus Saarbrücken. Sascha Berkele

Die Saison in der Basketball-Oberliga neigt sich dem Ende entgegen, nur noch vier Spieltage stehen an. Der Tabellenzweite TuS Treis-Karden versucht in seinem vorletzten Heimspiel, den Druck auf Spitzenreiter Horchheim aufrechtzuerhalten.

Bekommt der TuS Treis-Karden in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar doch noch eine Chance, mit Spitzenreiter BBC Horchheim gleichzuziehen? Am vergangenen Wochenende nutzte die Mannschaft von Emir Colan einen Ausrutscher der Horchheimer bei MJC Trier nicht, unterlagen selbst in Rockenhausen.







