Die Saison in der Basketball-Oberliga neigt sich dem Ende entgegen, nur noch vier Spieltage stehen an. Der Tabellenzweite TuS Treis-Karden versucht in seinem vorletzten Heimspiel, den Druck auf Spitzenreiter Horchheim aufrechtzuerhalten.
Bekommt der TuS Treis-Karden in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar doch noch eine Chance, mit Spitzenreiter BBC Horchheim gleichzuziehen? Am vergangenen Wochenende nutzte die Mannschaft von Emir Colan einen Ausrutscher der Horchheimer bei MJC Trier nicht, unterlagen selbst in Rockenhausen.