Treiser Zwei-Spiele-Coup Bosnischer Ex-Nationalspieler Sutalo hilft dem TuS 07.02.2025, 06:00 Uhr

i Zukunft und Gegenwart beim TuS Treis-Karden: Der 14-jährige Benjamin Hotic (links) wird zweimal an der Seiten von Marko Sutalo auflaufen dürfen, der ehemalige bosnische Nationalspieler hilft dem TuS in den nächsten beiden wichtigen Spielen, da es einige personelle Probleme gibt. Am Sonntag gegen Horchheim II ist der 42-Jährige erstmals als "Aushilfe" dabei. Edo Hotic

Die Zuschauer des TuS Treis-Karden dürfen sich beim Heimspiel am Sonntag auf einen Spieler freuen, denn es so noch nicht an der Mosel gab. Sagt zumindest Edo Hotic vor der Partie gegen den BBC Horchheim II. Marko Sutalo wird dem TuS zweimal helfen.

In den nächsten drei Wochen entscheidet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit, ob der TuS Treis-Karden kommende Saison wieder in der Oberliga Basketball spielt. Zwei Siege im Heimspiel am Sonntag um 17.30 Uhr gegen den Tabellendritten BBC Horchheim und nach einem Wochenende Pause beim Zweiten DJK Andernach (23.

