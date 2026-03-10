Bad Kreuznacher nur zu sechst Bonengels nutzen ihre Größenvorteile unter dem Korb Tina Paare 10.03.2026, 09:49 Uhr

i Symbolbild dpa

Das Schlusslicht ist nicht zu beneiden. Woche für Woche kämpft es mit einer dünnen Personaldecke. Trotzdem geben die Basketballer des VfL Bad Kreuznach nicht auf. Jüngstes Beispiel: ihr Gastspiel bei den Fastbreakers Rockenhausen.

So nah dran an einem Sieg waren die Basketballer des VfL Bad Kreuznach schon länger nicht mehr. Doch wie so oft in dieser Saison standen sie auch bei den Fastbreakers Rockenhausen am Ende mit leeren Händen da. Mit 92:101 (43:55) mussten sie sich beim Oberliga-Achten geschlagen geben.







Artikel teilen

Artikel teilen