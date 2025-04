Der Wunsch auf ein versöhnliches Saisonfinale war den Landesliga-Basketballern des BBV Lahnstein bei der Partie gegen die Sportfreunde Neustadt anzumerken. Die desillusionierten Korbjäger von der Flussmündung kamen aber in heimischer Umgebung trotz aller Anstrengungen einmal mehr nicht über die ungeliebte Rolle des Punktelieferanten hinaus. Die Neustädter, die heuer als Drittletzter der Tabelle wahrlich auch keine Sterne vom Himmel gespielt haben, setzten sich am Ende in der Rhein-Lahn-Halle deutlich mit 86:67 (39:40) durch und hatten ihre Pflichtaufgabe beim sang- und klanglosen Absteiger gelöst.

Fulminanter Start bringt 14:4-Führung

Die BBV-Youngsters gaben gleich Gas und lagen nach sechs Minuten mit 14:4 vorne. „Fast-Breaks, Schüsse von Down-Town – alles war dabei“, blickte Trainer Robert Jarmanovic zufrieden auf den fulminanten Start zurück. Nach einer Auszeit fanden sich die Gäste dann aber besser zurecht und verkürzten auf 19:21 (10.).

Im 2. Abschnitt führte der BBV mit 40:34, doch Neustadt ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und kam bis zur Halbzeit auf 39:40 heran. Der dritte Abschnitt wurde dann für das Schlusslicht zum Problem-Viertel. Alte Schwächen, wie Fehlpässe und die letzte Konsequenz in den Zweikämpfen, ermöglichten dem Gast eine schnelle Führung, die sukzessive ausgebaut wurde. Ein Rückstand von 17 Punkten erwies sich letztlich aber für den Tabellenletzten als eine zu hohe Hypothek.

„Die Neustädter ließen unsere jungen Spieler viel Härte spüren. Aber, es ist Landesliga gewesen.

BBV-Trainer Robert Jarmanovic nach dem Schlusssignal

Im Schlussabschnitt fing sich der BBV zwar wieder, kam aber nicht nennenswert heran. Das Endresultat 67:86 war am Ende gefühlsmäßig etwas zu hoch ausgefallen. Jarmanovic bilanzierte: „Die Jungs haben das dennoch insgesamt ganz gut gelöst. Die Neustädter ließen unsere jungen Spieler viel Härte spüren. Aber das ist Landesliga. Sie haben viel gelernt.“

BBV Lahnstein: Y. Companioni-Diaz; Avendale-Rosenbach (2), Reinen (23); Martin (11), Sopi (7), Schröder, M. Stein (11); Stieling (11).