Am liebsten hätte der BBC Horchheim selbst dafür gesorgt, jetzt schon den Klassenverbleib in der Oberliga festzuzurren. Das klappte nicht. Jetzt muss mindestens ein Sieg her – oder der BBC hofft darauf, dass Saarbrücken nicht gewinnt.

Der BBC Horchheim hat die erste Chance, den Klassenverbleib in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar sicherzustellen, vergeben. Im Duell beim direkten Konkurrenten TV Illingen unterlag die Mannschaft von Trainer Martin Katheder mit 62:71 (28:29).

Der BBC verlor gegen die Illinger damit nicht nur die Partie, sondern auch den direkten Vergleich. Das Hinspiel hatten die Horchheimer mit einer Differenz von sieben gewonnen. Da auch der BBV Saarbrücken sein Auswärtsspiel beim TuS Herrensohr gewann, stehen mit Illingen, Horchheim und Saarbrücken nun drei Teams, von denen eines absteigen wird, mit gleicher Bilanz am Tabellenende.

Horchheim will sich nicht auf Saarbrücken verlassen

Gegenüber Saarbrücken hat der BBC allerdings den besseren direkten Vergleich. Und Saarbrücken hat nur noch ein Spiel zu absolvieren: beim Tabellenzweiten Lambsheim. Für die Horchheimer geht es am Samstag (19 Uhr) auf die Karthause zum Derby gegen die SG Lützel-Post Koblenz II, abschließend kommt der TVG Trier an die Erbenstraße.

Katheder blickt voraus: „Es ist kein Verlass darauf, dass Saarbrücken das Spiel verliert. Wir müssen uns davon unabhängig machen und in dieser Woche alles dafür tun, dass wir bestens vorbereitet in das Derby gehen. Wir haben einiges gutzumachen aus dem Hinspiel und auch das Spiel in Illingen wollen wir nicht so stehen lassen.“

„Es bleiben zwei Chancen für einen Sieg. Voller Fokus darauf.“

Martin Katheder, Trainer des BBC Horchheim

In Illingen erfolgte der Einbruch, wieder einmal, im Schlussviertel. Erst in der Schlussminute wurden sogar aus drei Punkten Rückstand noch elf – und der bessere direkte Vergleich ging verloren. „Wir haben schlicht die Nerven etwas verloren“, haderte Katheder. „Vieles war richtig, die Defense hat gestimmt. Wir waren dran bis kurz vor Schluss.“ Ganze acht Freiwürfe vergab der BBC allerdings im letzten Abschnitt, fand offensiv keine Mittel mehr. „Es bleiben zwei Chancen für einen Sieg. Voller Fokus darauf“, so Katheder.

BBC Horchheim: Aporta, L. Bode (2), Gerber (11), Alberts (19), M. Bode (8), Schmitz (8), Zenz (12), Wagner, Bugiel (1), Marant, Zschommler.