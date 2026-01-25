Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Horchheim sichert sich die Tabellenführung – doch Treis-Karden gibt den Kampf um Platz eins noch nicht verloren.
Lesezeit 3 Minuten
„Die beste Werbung für den Basketballsport in der Region“, fasste es Emir Colan, Trainer des TuS Treis-Karden, treffend zusammen. In der voll besetzten Halle an der Erbenstraße in Horchheim hatte seine Mannschaft zwar gerade das intensive Topspiel gegen den BBC Horcheim mit 76:86 (46:42) verloren, verließ das Feld dennoch erhobenen Hauptes.