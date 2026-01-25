Horchheim besiegt Treis-Karden BBC rückt sich in die beste Ausgangsposition Lutz Klattenberg 25.01.2026, 15:33 Uhr

i Der Horchheimer Vincent Schmitz (rechts) attackiert den Treiser Milan Trtic (am Ball), den die Moselaner kurzfristig aktiviert hatten. Es nutzte dem TuS aber nicht, denn der BBC gewann mit 86:76. Wolfgang Heil

Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Horchheim sichert sich die Tabellenführung – doch Treis-Karden gibt den Kampf um Platz eins noch nicht verloren.

„Die beste Werbung für den Basketballsport in der Region“, fasste es Emir Colan, Trainer des TuS Treis-Karden, treffend zusammen. In der voll besetzten Halle an der Erbenstraße in Horchheim hatte seine Mannschaft zwar gerade das intensive Topspiel gegen den BBC Horcheim mit 76:86 (46:42) verloren, verließ das Feld dennoch erhobenen Hauptes.







