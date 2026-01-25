Horchheim besiegt Treis-Karden
BBC rückt sich in die beste Ausgangsposition
Der Horchheimer Vincent Schmitz (rechts) attackiert den Treiser Milan Trtic (am Ball), den die Moselaner kurzfristig aktiviert hatten. Es nutzte dem TuS aber nicht, denn der BBC gewann mit 86:76.
Wolfgang Heil

Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Horchheim sichert sich die Tabellenführung – doch Treis-Karden gibt den Kampf um Platz eins noch nicht verloren.

Lesezeit 3 Minuten
„Die beste Werbung für den Basketballsport in der Region“, fasste es Emir Colan, Trainer des TuS Treis-Karden, treffend zusammen. In der voll besetzten Halle an der Erbenstraße in Horchheim hatte seine Mannschaft zwar gerade das intensive Topspiel gegen den BBC Horcheim mit 76:86 (46:42) verloren, verließ das Feld dennoch erhobenen Hauptes.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport