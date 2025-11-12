Nicht schön, aber erfolgreich
BBC Montabaur zeigt Triers Talenten die Grenzen auf
Trainer Daniel Korte kann aktuell zufrieden sein mit seinem BBC Montabaur. Nach zwei Siegen in Folge sind die Kreisstädter in der Spitzengruppe angekommen.
Andreas Hergenhahn

Von den Wochen der Wahrheit ist beim BBC Montabaur dieser Tage die Rede. Und die Kreisstädter liefern: Dem jüngsten Kantersieg gegen Trimmelt ließen sie einen deutlichen Erfolg in Trier folgen und mischen jetzt in der Spitzengruppe mit.

Die Basketballer des BBC Montabaur haben den nächsten Sieg in der Landesliga Rheinland eingefahren: Das Team von Trainer Daniel Korte setzte sich mit 96:80 (47:37) bei der MJC Trier II. Die Trierer Reserve ist eine Mannschaft, in der junge Spieler mit Potenzial ans Oberliga-Team herangeführt werden sollen.

