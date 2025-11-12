BBC Montabaur zeigt Triers Talenten die Grenzen auf

Von den Wochen der Wahrheit ist beim BBC Montabaur dieser Tage die Rede. Und die Kreisstädter liefern: Dem jüngsten Kantersieg gegen Trimmelt ließen sie einen deutlichen Erfolg in Trier folgen und mischen jetzt in der Spitzengruppe mit.
Lesezeit 1 Minute
Die Basketballer des BBC Montabaur haben den nächsten Sieg in der Landesliga Rheinland eingefahren: Das Team von Trainer Daniel Korte setzte sich mit 96:80 (47:37) bei der MJC Trier II. Die Trierer Reserve ist eine Mannschaft, in der junge Spieler mit Potenzial ans Oberliga-Team herangeführt werden sollen.