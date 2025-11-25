Wieder ein dreistelliger Sieg BBC Montabaur wirft sich warm für das Gipfeltreffen 25.11.2025, 17:43 Uhr

i Seine Mannschaft ist bereit für das Topspiel gegen Andernach: Auch in Neustadt traf der BBC Montabaur von Trainer Daniel Korte dreistellig. Andreas Hergenhahn

Der BBC Montabaur präsentiert sich aktuell in Topform. Zum zweiten Mal in Folge traf die Mannschaft von Trainer Daniel Korte dreistellig und hat sich als Tabellenzweiter der Landesliga etabliert. Jetzt kommt der Spitzenreiter zum Gipfeltreffen.

Der BBC Montabaur scheint Gefallen daran gefunden zu haben, bei Spielen in der Basketball-Landesliga dreistellig zu treffen. Nachdem das Team von Trainer Daniel Korte zuletzt den BBC Linz mit 129:70 abgefertigt hatte, zeigte es nun den Sportfreunden Neustadt/Wied die Grenzen auf.







