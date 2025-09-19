Erstes Heimspiel steht an BBC Montabaur will nach Niederlage Reaktion zeigen 19.09.2025, 14:47 Uhr

Vor heimischer Kulisse will der BBC Montabaur die Eindrücke des ersten Spieltags geraderücken. Allerdings haben die Gäste aus Horchheim Ähnliches vor. Im vergangenen Jahr gab’s zwei hart umkämpfte Spiele.

Nach der Auftaktniederlage gegen die SG Lützel-Post Koblenz II empfangen die Landesliga-Basketballer des BBC Montabaur den BBC Horchheim II (Samstag, 17.30 Uhr, Kreissporthalle II). Die Gäste gingen am ersten Spieltag gegen die MJC Trier II ebenfalls leer aus, sodass beide Seiten einen klassischen Fehlstart vermeiden müssen.







