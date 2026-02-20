Als ehemaliger Regionalligist ist der BBC Montabaur wieder auf dem Weg nach oben. Aktuell führen die Westerwälder die Landesligatabelle an, den nächsten Aufstieg haben sie vor Augen. Doch jetzt wartet eine Stolperfalle auf das Team von Daniel Korte.
Nach der Fastnachtspause geht es für die Landesliga-Basketballer des BBC Montabaur zum Trimmelter SV (Samstag, 19.30 Uhr, Keune-Halle Trier). Auf dem Papier ist das eine klare Geschichte, tritt doch der Tabellenführer beim Vorletzten an. Doch davon wollen sich die Westerwälder nicht täuschen lassen.