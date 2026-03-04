Auch Spitzenteams erwischen mal einen schwachen Tag. Das war bei Landesliga-Primus BBC Montabaur im Heimspiel gegen den MJC Trier II der Fall. Es spricht für die Mannschaft von Daniel Korte, dass sie sich am Ende doch noch berappelte.
Zu Hause bleiben die Basketballer des BBC Montabaur eine Macht: Der in eigener Halle ungeschlagene Spitzenreiter der Landesliga Rheinland setzte sich auch gegen die MJC Trier II durch, offenbarte beim 81:58 (39:35) aber Höhen und Tiefen.Es sei kein Spiel gewesen, an das man sich lange erinnern werde, hieß es seitens der Korbjäger aus der Schusterstadt.