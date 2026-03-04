Zäher Auftritt gegen Trier II BBC Montabaur verhindert im Schlussspurt eine Blamage Marco Rosbach 04.03.2026, 08:52 Uhr

i Niclas Fuß (am Ball) war mit 25 Punkten erfolgreichster Korbjäger in Reihen des BBC Montabaur, der gegen Trier II erst spät auf Touren kam. n.fuß Andreas Hergenhahn

Auch Spitzenteams erwischen mal einen schwachen Tag. Das war bei Landesliga-Primus BBC Montabaur im Heimspiel gegen den MJC Trier II der Fall. Es spricht für die Mannschaft von Daniel Korte, dass sie sich am Ende doch noch berappelte.

Zu Hause bleiben die Basketballer des BBC Montabaur eine Macht: Der in eigener Halle ungeschlagene Spitzenreiter der Landesliga Rheinland setzte sich auch gegen die MJC Trier II durch, offenbarte beim 81:58 (39:35) aber Höhen und Tiefen.Es sei kein Spiel gewesen, an das man sich lange erinnern werde, hieß es seitens der Korbjäger aus der Schusterstadt.







