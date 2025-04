Die Basketballer des BBC Montabaur haben nun Gewissheit. Nachdem am vergangenen Wochenende die letzten Partien in der Landesliga Rheinland ausgetragen wurden, steht jetzt die endgültige Tabelle für die vergangene Saison fest.

Durch die Niederlage der MJC Trier II gegen den BBC Horchheim II können sich die Basketballer des BBC Montabaur in ihrer ersten Saison zurück in der Landesliga Rheinland über Platz drei freuen. Nach einer durchwachsenen Hinrunde mit knappen Niederlagen gegen direkte Konkurrenten im Tabellenmittelfeld steigerte sich der BBC in der zweiten Saisonhälfte von Spiel zu Spiel und fuhr wichtige Siege ein. Mit dem Abstiegskampf hatten die Schusterstädter so gut wie nie etwas zu tun. Dass nun am Ende der dritte Platz herausgesprungen ist, übertreff aber die Erwartungen, betonen die Verantwortlichen des Vereins.

„Es macht einfach unfassbar viel Spaß, mit dieser Mannschaft zusammenzuarbeiten.“

Daniel Korte, Trainer BBC Montabaur

„Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs. Wenn wir bedenken, mit welchen Widrigkeiten wir die ganze Saison zu kämpfen hatten, die ganzen Ausfälle, welche wir kompensieren mussten, und jetzt am Ende tatsächlich auf dem dritten Platz stehen, dann können die Jungs sich riesig über das Erreichte freuen“, lobt Trainer Daniel Korte seine Mannschaft. „Die Pause nach der Saison hat sich jeder Einzelne verdient, und ich freue mich schon jetzt auf die kommende Vorbereitung. Es macht einfach unfassbar viel Spaß, mit dieser Mannschaft zusammenzuarbeiten.“

Kiefl sieht Werbung für Basketball im Westerwald

Auch der erste Vorsitzende Daniel Kiefl findet lobende Worte für die Mannschaft und den Trainer: „Wir hatten als Saisonziel ganz klar den Klassenerhalt für die Mannschaft ausgesprochen. Dass die Jungs nun in einer Liga, in der vom dritten bis zum achten Tabellenplatz jeder jeden schlagen kann, am Ende auf dem dritten Platz stehen, freut auch mich als Hauptverantwortlichen für den Verein. Auch Daniel kann als Trainer in seiner ersten Saison in der Landesliga mehr als zufrieden mit dem Ergebnis sein. Das ist sicherlich Werbung für den Basketball im Westerwald, und wir freuen uns schon jetzt auf die kommende Saison.“ Die Aktiven verabschieden sich jetzt in eine Pause, ehe im Sommer die Vorbereitung auf die im Herbst startende Saison beginnt. Im Hintergrund werden aber bereits die ersten Weichen für die Zukunft gestellt.