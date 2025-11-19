BBC Montabaur kratzt schon früh an 100-Punkte-Marke

Der BBC Montabaur hat sich in der Basketball-Landesliga zum ersten Verfolger der DJK Andernach gemausert. Das Heimspiel gegen Aufsteiger Linz wurde zum Schaulaufen für das Team von Daniel Korte.

Die Landesliga-Basketballer des BBC Montabaur gewinnen weiter und bleiben in eigener Halle ungeschlagen. Beim

129:70 (62:29)-Erfolg g

egen Aufsteiger BBC Linz legten

die Westerwälder furios los. Durch eine aggressive Verteidigung und viele Ballgewinne kamen die Kreisstädter immer wieder zu leichten Punkten und konnten bereits im ersten Viertel einen 38:17-Vorsprung herausspielen.