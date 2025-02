Wichtiger Sieg in Horchheim BBC Montabaur hat im Krimi das letzte Wort 24.02.2025, 13:41 Uhr

i Symbolbild: dpa dpa

In der entscheidenden Saisonphase hat der BBC Montabaur den zweiten Sieg in Folge gelandet. Damit setzte der Landesliga-Aufsteiger ein starkes Signal im Kampf um den Klassenverbleib.

Das könnte ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenverbleib gewesen sein für den BBC Montabaur. Der Basketball-Landesligist setzte sich in einem Krimi beim BBC Horchheim II mit 81:77 (43:38) durch und feierte so den zweiten Sieg hintereinander. Nach dem Erfolg gegen die BSG Rübenach/Urbar punktete der Aufsteiger nun auch gegen die Oberligareserve doppelt und setzte damit ein wichtiges Zeichen im Kampf gegen den Abstieg.

