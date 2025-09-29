In der Basketball-Landesliga hat sich der BBC Montabaur auf den vierten Platz vorgearbeitet und liegt nach Punkten nun gleichauf mit vier weiteren Teams in der oberen Tabellenhälfte. Zur Pause hatten die Westerwälder allerdings noch hintengelegen.

Im dritten Spiel haben die Landesliga-Basketballer des BBC Montabaur den zweiten Sieg gelandet. Wie zuvor gegen den BBC Horchheim II behielt die Mannschaft von Trainer Daniel Korte auch gegen

die BSG Rübenach/Urbar die Oberhand, wenngleich sich die Gäste „zwischenzeitlich mit zwei Veteranen aus der Liga verstärken konnten“, wie es seitens der Kreisstädter hieß.