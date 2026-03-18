Der BBC Montabaur hat seine Hausaufgaben erledigt und auch sein letztes Heimspiel der Saison gewonnen. Jetzt fehlt dem Team von Daniel Korte noch ein Schritt zur Meisterschaft. Doch es geht zum Titel-Endspiel bei der punktgleichen DJK Andernach.
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Der BBC Montabaur hat die Hausaufgaben erledigt und auch sein letztes Heimspiel der Saison gewonnen. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Daniel Korte vor heimischer Kulisse ungeschlagen und geht als Tabellenführer ins finale Spitzenspiel bei der punktgleichen DJK Andernach.