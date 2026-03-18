Korte-Team wahrt Heimnimbus BBC Montabaur bereit für Titel-Endspiel in Andernach Marco Rosbach 18.03.2026, 12:25 Uhr

i Sie wissen, bei wem sie sich zu bedanken haben: Mit den treuen Fans im Rücken blieb der BBC Montabaur in eigener Halle ungeschlagen. Jetzt greift die Mannschaft von Daniel Korte nach dem Titel. Lena Brüngel, Elembee

Der BBC Montabaur hat seine Hausaufgaben erledigt und auch sein letztes Heimspiel der Saison gewonnen. Jetzt fehlt dem Team von Daniel Korte noch ein Schritt zur Meisterschaft. Doch es geht zum Titel-Endspiel bei der punktgleichen DJK Andernach.

Der BBC Montabaur hat die Hausaufgaben erledigt und auch sein letztes Heimspiel der Saison gewonnen. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Daniel Korte vor heimischer Kulisse ungeschlagen und geht als Tabellenführer ins finale Spitzenspiel bei der punktgleichen DJK Andernach.







Artikel teilen

Artikel teilen