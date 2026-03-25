Andernach stoppt Korte-Team BBC Montabaur: Aufstiegstraum platzt im letzten Spiel Marco Rosbach 25.03.2026, 14:33 Uhr

i Fairer Verlierer: Montabaurs Trainer Daniel Korte erkannte nach dem Gipfeltreffen an, dass Andernach an diesem Tag besser war. Andreas Hergenhahn

In der Landesliga ist der BBC Montabaur am letzten Spieltag am direkten Konkurrenten DJK Andernach gescheitert. Der Traum vom Aufstieg in die Oberliga ist damit geplatzt. Trainer Daniel Korte erwies sich trotzdem als fairer Verlierer.

Wochenlang lagen sie gleichauf an der Tabellenspitze der Basketball-Landesliga, doch ausgerechnet beim Gipfeltreffen am letzten Spitzenspiel musste sich der BBC Montabaur beim direkten Konkurrenten DJK Andernach mit 72:91 (42:45) geschlagen geben. Damit war der Aufstiegstraum der Schusterstädter geplatzt.







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