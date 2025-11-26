Horchheim bezwingt Illingen BBC macht 50 Punkte weniger als zuletzt und siegt Lutz Klattenberg 26.11.2025, 10:16 Uhr

i Der Horchheimer Luc Siener (am Ball) versucht, an einem Illinger vorbeizukommen. Hinten rechts beobachtet Mannchaftskamerad Luca Bugiel die Szene. Der BBC gewann mit 62:47. Jörg Niebergall

Der BBC Horchheim spielt weiter ganz vorn in der Oberliga mit. Gegen Illingen machte der BBC zwar 50 Punkte weniger als zuletzt in Bad Kreuznach, für einen Sieg reichte es trotzdem.

112 Punkte hat der BBC Horchheim beim vergangenen Auswärtsspiel der Basketball-Oberliga in Bad Kreuznach erzielt. Beim Heimspiel gegen den TV Illingen fielen insgesamt nur 109 Punkte. Aber die Horchheimer Mannschaft von Trainer Martin Katheder behielt auch dabei die Oberhand und setzte sich gegen die Saarländer mit 62:47 (29:24) durch.







