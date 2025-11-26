BBC macht 50 Punkte weniger als zuletzt und siegt 

Der BBC Horchheim spielt weiter ganz vorn in der Oberliga mit. Gegen Illingen machte der BBC zwar 50 Punkte weniger als zuletzt in Bad Kreuznach, für einen Sieg reichte es trotzdem.
Lesezeit 1 Minute
112 Punkte hat der BBC Horchheim beim vergangenen Auswärtsspiel der Basketball-Oberliga in Bad Kreuznach erzielt. Beim Heimspiel gegen den TV Illingen fielen insgesamt nur 109 Punkte. Aber die Horchheimer Mannschaft von Trainer Martin Katheder behielt auch dabei die Oberhand und setzte sich gegen die Saarländer mit 62:47 (29:24) durch.