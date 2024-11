Linz winkt erster Titel BBC kann mit einem Sieg Herbstmeister werden Stefan Kieffer 22.11.2024, 00:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Oberliga-Basketballerinnen des BBC Linz können am Samstag den ersten Titel der Saison feiern. Dazu ist allerdings ein Sieg gegen die Reserve eines Zweitbundesligisten nötig.

Eine Woche nach dem siegreich beendeten Basketballkrimi im Oberligaderby gegen den BBC Horchheim steht für die Korbjägerinnen des BBC Linz am Samstag das nächste Spitzenspiel an. Um 18 Uhr ist in der Sporthalle am Miesgesweg die Reserve des Zweitbundesligisten Saarlouis/Dillingen Diamonds zu Gast.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen