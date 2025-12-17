68:59 beim TuS Herrensohr BBC Horchheim verabschiedet sich mit Sieg in die Pause Lutz Klattenberg 17.12.2025, 11:33 Uhr

Der BBC Horchheim hat schon Winterpause, da die Partie gegen Heidesheim verlegt wurde. In diese Pause kann der Oberligist mit einem guten Gefühl gehen, denn die letzte Partie davor wurde beim TuS Herrensohr gewonnen.

Mit einem 68:59 (39:23)-Auswärtssieg beim TuS Herrensohr hat sich der BBC Horchheim vorzeitig in die Weihnachtspause der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verabschiedet. Vorzeitig, da das abschließende Heimspiel gegen die TSG Heidesheim auf das letzte Februarwochenende verlegt wurde.







