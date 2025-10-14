Zurück in der Erfolgsspur BBC Horchheim lässt es erst am Ende etwas schleifen Lutz Klattenberg 14.10.2025, 09:30 Uhr

i Symbolbild dpa

In Gefahr geriet der Heimsieg gegen Eintracht Lambsheim nie, auch wenn dem Spiel des BBC Horchheim im letzten Viertel etwas der Druck fehlte. Zeitweise lag das Team von Trainer Martin Katheder gar mit 35 Punkten vorn.

Nach der Derbyniederlage in Treis-Karden hat der BBC Horchheim in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar direkt wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Mannschaft von Trainer Martin Katheder gewann ihr Heimspiel gegen Eintracht Lambsheim klar mit 85:71 (44:23), führte dabei zeitweise sogar mit 35 Punkten.







