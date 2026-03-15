Nach 88:75-Sieg BBC Horchheim feiert Meisterschaft und Aufstieg Lutz Klattenberg 15.03.2026, 17:21 Uhr

i Nach dem Sieg in der Rockenhausener Donnersberghalle jubelten die Basketballer des BBC Horchheim über den Gewinn der Meisterschaft in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und über den Aufstieg in die 2. Regionalliga. BBC Horchheim/Pötz

Basketball-Oberliga: BBC Horchheim sichert sich vorzeitig den Meistertitel mit einem 88:75-Sieg gegen Rockenhausen. Auf dem Weg zurück in die Regionalliga glänzten Türkyilmaz und Co. mit starken Leistungen.

Der BBC Horchheim ist Meister der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Die Mannschaft des Trainerduos Martin Katheder/Mark Gottschalk setzte sich in der Donnersberghalle beim BBC Rockenhausen mit 88:75 (40:44) durch und ist einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr einzuholen.







Artikel teilen

Artikel teilen