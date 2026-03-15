Nach 88:75-Sieg
BBC Horchheim feiert Meisterschaft und Aufstieg
Nach dem Sieg in der Rockenhausener Donnersberghalle jubelten die Basketballer des BBC Horchheim über den Gewinn der Meisterscha
Nach dem Sieg in der Rockenhausener Donnersberghalle jubelten die Basketballer des BBC Horchheim über den Gewinn der Meisterschaft in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und über den Aufstieg in die 2. Regionalliga.
BBC Horchheim/Pötz

Basketball-Oberliga: BBC Horchheim sichert sich vorzeitig den Meistertitel mit einem 88:75-Sieg gegen Rockenhausen. Auf dem Weg zurück in die Regionalliga glänzten Türkyilmaz und Co. mit starken Leistungen.

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Der BBC Horchheim ist Meister der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Die Mannschaft des Trainerduos Martin Katheder/Mark Gottschalk setzte sich in der Donnersberghalle beim BBC Rockenhausen mit 88:75 (40:44) durch und ist einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr einzuholen.

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