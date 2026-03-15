Basketball-Oberliga: BBC Horchheim sichert sich vorzeitig den Meistertitel mit einem 88:75-Sieg gegen Rockenhausen. Auf dem Weg zurück in die Regionalliga glänzten Türkyilmaz und Co. mit starken Leistungen.
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Der BBC Horchheim ist Meister der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Die Mannschaft des Trainerduos Martin Katheder/Mark Gottschalk setzte sich in der Donnersberghalle beim BBC Rockenhausen mit 88:75 (40:44) durch und ist einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr einzuholen.