Der BBC Horchheim ist auch in der kommenden Saison Teil der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Dies hatte sich bereits angedeutet, nach dem letzten Spieltag besteht nun Gewissheit – trotz einer 91:97 (47:48)-Heimniederlage zum Abschluss gegen die TVG Baskets Trier.

Mit dem BBC Saarbrücken und der DJK Nieder-Olm, die ihr Team im Saisonverlauf zurückgezogen hatten, lassen die Horchheimer zwei Teams hinter sich. Aus der 2. Regionalliga Südwest/Nord gibt es einen keinen Absteiger in die RPS-Oberliga, der das Kontingent an Absteigern erhöhen würde.

Trainer Martin Katheder macht beim BBC weiter

Dies stand bereits einen Tag vor dem letzten Spiel der Horchheimer fest, die mit einem Sieg gegen die Trierer nur noch den TV Illingen hätten übertrumpfen können. „Es wäre natürlich schön gewesen, die Saison mit einem Sieg zu beenden vor den eigenen Zuschauern. Aber wir haben unser Minimalziel immerhin erreicht. Der Klassenverbleib steht über allem“, sagte BBC-Coach Martin Katheder, der auch in der nächsten Saison die Geschicke an der Seitenlinie leiten wird.

Im Spiel gegen Trier gab es viele Punkte zu sehen, die Defensivreihen beider Mannschaften agierten augenscheinlich nicht mehr mit der letzten Konsequenz. „Eigentlich darf auch eine Mannschaft wie die TVG keine 97 Punkte bei uns machen“, sagt Katheder. Und der BBC haderte selbst auch mit den Freiwürfen. „Eine Quote von nur 50 Prozent von der Linie in einem Spiel, in dem es viele Freiwürfe gibt, reicht natürlich nicht aus“, so Katheder.

„Es war meine erste Saison als Cheftrainer hier und darauf bin ich persönlich stolz. Und auch auf das Team, das die Ziele erreicht hat.“

Martin Katheder, der Trainer des BBC Horchheim

Der Trainer richtet den Blick jetzt schnell nach vorn: „Es war meine erste Saison als Cheftrainer hier und darauf bin ich persönlich stolz. Und auch auf das Team, das die Ziele erreicht hat. Wir wissen auch, dass wir es noch besser können. Deshalb werden wir auch früh wieder anfangen zu trainieren. Gemeinsam wollen wir in der nächsten Saison einen großen Schritt machen.“

BBC Horchheim: Siener (8), L. Bode (1), Gerber (14), Alberts (5), M. Bode (13), Schmitz (15), Zenz (10), Wagner (16), Bugiel (7), Neuneier, Zschommler (2).