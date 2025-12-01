Montabaur ist Herbstmeister BBC gibt nie auf und gewinnt Krimi gegen Andernach Marco Rosbach 01.12.2025, 08:00 Uhr

i Die Basketballer des BBC Montabaur (vorne rechts David Krämer) mussten sich im Topspiel gewaltig strecken, fanden gegen den bisherigen Tabellenführer aus Andernach aber immer wieder die passende Antwort und sicherten sich letztlich die Punkte. Andreas Hergenhahn

In einem packenden Basketball-Krimi hat sich der BBC Montabaur die Herbstmeisterschaft in der Landesliga gesichert. Dabei bewiesen sie Westerwälder erstaunliche Nehmerqualitäten, gaben nie auf und behielten gegen den Favoriten Andernach die Oberhand.

Dank eines d oppelten Comebacks beim 94:87 (46:51)-Heimsieg gegen die DJK Andernach hat der BBC Montabaur die Tabellenführung in der Basketball-Landesliga übernommen und sich damit auch die Herbstmeisterschaft gesichert. Zum Topspiel in der Kreissporthalle kamen rund 100 Zuschauer, denen ein Spiel geboten wurde, das die hohen Erwartungen erfüllte.







