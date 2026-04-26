Baskets verlieren 75:89 Bayreuth ist Koblenz in entscheidenden Dingen überlegen Klaus Reimann 26.04.2026, 21:21 Uhr

i Die Koblenzer Basketballer um Julian Larry (am Ball) verabschiedeten sich vor den heimischen Fans mit einer 75:89-Niederlage gegen Bayreuth aus der Saison. Wolfgang Heil

Die EPG Baskets Koblenz verlieren ihr letztes Heimspiel gegen den BBC Bayreuth mit 75:89. Trotz starkem dritten Viertel und Führung fehlt die Konstanz. Überraschend bleibt Calvin Wishart auf der Bank.

Eigentlich hatten die EPG Baskets Koblenz vor dem letzten Heimspiel der Saison 2025/26 in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A keinen Druck mehr. Der Klassenverbleib steht bereits seit dem viertletzten Spieltag fest, vage Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Play-off-Runde machte die Auswärtspleite in Tübingen zunichte.







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